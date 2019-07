Cala Liberotto, muore in spiaggia davanti ai bagnanti: ancora una tragedia in Sardegna. Giornata nera nelle spiagge sarde: a Tortolì muore una pensionata, a Cala Liberotto malore fatale per un 63 enne, i medici del 118 a Orosei hanno tentato a lungo disperatamente di rianimarlo ma per lui non c’è stato niente da fare. Sul posto anche i carabinieri della stazione estiva di Sos Alinos, che hanno potuto soltanto costatare il decesso dell’uomo. Nella spiaggia della Capannina di Arbatax questa mattina in circostanze analoghe era morta una donna di 69 anni, con l’amministrazione comunale di Tortolì che ha espresso il suo grande cordoglio.

L'articolo Cala Liberotto, muore in spiaggia davanti ai bagnanti: ancora una tragedia sulle spiagge sarde proviene da Casteddu On line.