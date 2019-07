Cade in un corso d'acqua, muore 60enne

(ANSA) - CAGLIARI, 27 LUG - Si è sentito male ed è caduto in acqua, morendo. Il cadavere di un uomo di 60 anni di Capoterra è stato scoperto nel rio Santa Lucia, non troppo distante dal centro commerciale. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con una squadra di sommozzatori e i carabinieri. I pompieri nel giro di poco tempo sono riusciti a recuperare il cadavere. Il 60enne era uscito di casa ieri sera per andare, con buona probabilità, a pescare quando si è sentito male cadendo nel corso d'acqua.