Cagliari, festa per il cane anti droga Luger che va in pensione dopo sei anni con la Finanza

Dopo sei anni di servizio attivo nelle Fiamme Gialle, accanto al suo inseparabile conduttore, il cane antidroga Luger, assegnato alla Squadra Cinofili della 2^ Compagnia di Cagliari va in congedo.

Luger è un pastore tedesco di colore nero, nato nel 2013 e specializzato nella ricerca di sostanze stupefacenti. Con il suo conduttore ha prestato servizio prima al Gruppo di Malpensa, presso l’Aeroporto Internazionale, e successivamente, dall’ottobre 2016 all’attuale Reparto del capoluogo sardo.

Lascia il servizio qualche anno prima rispetto alla media della longevità “lavorativa” per un piccolo problema congenito all’anca che ne limita la piena operatività.

Adesso Luger potrà riposarsi presso l’abitazione del proprio militare conduttore che lo terrà con sé avendone richiesto l’assegnazione, continuando così quel legame che li ha tenuti uniti negli anni.

Solo nel periodo cagliaritano Luger, grazie al suo fiuto, ha consentito numerosi sequestri di droga per oltre 10 kilogrammi, che hanno portato a 4 arresti, 29 denunce a piede libero per spaccio e 108 segnalazioni al Prefetto di assuntori, nell’ambito dei quotidiani servizi presso il porto di Cagliari, l’aeroporto di Elmas e nel territorio provinciale.

Nel periodo di Malpensa, da marzo 2015 a ottobre 2016, Luger ha sequestrato oltre 30 kg di sostanze stupefacenti. In particolare è stato protagonista delle maxi operazioni di contrasto all’importazione di cocaina dal Sudamerica, con sequestri dalla Colombia e dal Brasile di 26 kg di cocaina.

Il giovanissimo pastore tedesco Grizzly, a conclusione dell’addestramento in corso e dell’esame finale presso il Centro di Addestramento Cinofilo di Castiglione del Lago, sostituirà il “collega” in congedo, affiancando i nove cani già al servizio della Squadra Cinofili, di cui sette antidroga, un cash dog e uno addestrato per la ricerca dei tabacchi lavorati.

