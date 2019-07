Riaperti, dal lunedì al sabato, i BAGNI PUBBLICI dei Giardinetti in Via S. Gerolamo fianco Mercato Civico.

A darne notizia è il sindaco Tomaso Locci, fresco di nuova giunta: “Modificato alle ore 22:00 l’ ORARIO DI CHIUSURA ESTIVA del Parco Magico di via dell’Argine.

Continuano le PULIZIE di strade, piazze e marciapiedi non solo nel centro urbano ma anche nelle ZONE PERIFERICHE: oggi tra le altre son state interessate la via S.Cecilia,via C.Melis,via de Candia,via XXI Aprile,via Don Bosco,via M.Loni,via P.Loddo”.

L'articolo Monserrato, primo “miracolo” della nuova giunta Locci: “Riaperti i bagni pubblici dei Giardinetti” proviene da Casteddu On line.