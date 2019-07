Dramma a Capoterra: trovato il cadavere di un uomo vicino al centro commerciale i Gabbiani. La salma è stata recuperata dai vigili del fuoco in uno specchio d0acqua, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento del porto, nella zona attorno alla Residenza del Sole. Si tratta di un uomo di circa 60 anni, la famiglia è stata già avvisata: ancora non si conoscono le cause del decesso, potrebbe essersi trattato di un malore fatale? (notizia in aggiornamento, nella foto la zona del centro commerciale)

