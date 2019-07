Novanta minuti di Applausi per Frizz Cammedda Il rapper oristanese aprirà il concerto di Salmo

Si sarebbe meritato novanta minuti di applausi, il rapper oristanese Andrea Cammedda, noto a tutti come Frizz, che ieri ha vinto la finalissima della rap battle che lo porterà palco del Red Valley, il festival di musica di casa ad Arbatax.

Frizz aprirà il concerto del rapper Salmo previsto per sabato 17 agosto, una bella occasione per farsi notare, ma anche per condividere il palco con un big del genere.

Il “Waiting for Red Valley”, il contest che lo porterà ad Arbatax, consisteva in una sfida a coppie, con i propri brani live. Otto i partecipanti scelti alla prima serata. Ieri la finalissima che ha portato Frizz alla vittoria.

Sabato, 27 luglio 2019

