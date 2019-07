Ginnastica di fronte al mare a San Giovanni di Sinis

Appuntamento per gli sportivi questa sera a San Giovanni di Sinis, dove l’associazione culturale Tzur propone l’imperdibile occasione della ginnastica davanti al mare, con “CaliGym on the beach”.

Protagonista la Cali Gym Academy di Oristano e i migliori atleti della Sardegna nella specialità “Calisthenics”, il metodo di allenamento legato alla ginnastica artistica che assicura un fisico muscoloso, agile e funzionale, grazie all’allenamento a corpo libero e l’uso di sbarre e sostegni.

Ancora, le atlete della scuola di Pole Dance di Oristano, che si esibiranno in diverse coreografie, tra forza, eleganza e leggerezza.

L’evento, con inizio alle 18, si svolgerà nello splendido scenario della piazzetta vicino al bar Vento Maestro di fronte al mare.