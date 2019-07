Oristano vista dal campanile della Cattedrale

Visita guidata del Museo Diocesano Arborense, in occasione delle notti bianche

Visita guidata al campanile della Cattedrale di Santa Maria Assunta di Oristano. Proposta dal Museo Diocesano Arborense, si svolgerà in occasione di Shopping sotto le stelle.

Martedì 30 luglio, dalle 21 alle 23, le esperte guide accompagneranno i visitatori alla scoperta della torre e in cima, dalla cella campanaria, per ammirare dall’alto il panorama notturno della città di Oristano.

Per l’accesso alla torre sarà necessario munirsi del biglietto d’ingresso, in vendita presso il Museo Diocesano Arborense al costo di 3 euro. Con solo 2 euro in più si potranno inoltre visitare le mostre temporanee del Museo Diocesano Arborense: “Scatti di fede” di Filippo Peretti e Lucia Musio, oltre cento scatti in bianco e nero che raccontano la straordinaria ricchezza culturale e religiosa della Sardegna, e la mostra “Philocalia e lo specchio di Narciso”, personale dell’artista Jacopo

Scassellati.