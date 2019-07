È lì da quasi due settimane e ha invaso quasi tutta la carreggiata. Una grossa perdita d’acqua è apparsa in viale indipendenza, nel quartiere Sacro Cuore a Oristano, a poche centinaia di metri dalla omonima Chiesa.

“È presente dallo scorso 15 luglio”, scrive una lettrice che segnala la perdita. “Nonostante le numerose segnalazioni ad Abbanoa, ancora non interviene nessuno”.

La perdita nel quartiere Sacro Cuore segue di qualche giorno una analoga segnalata in via Carpaccio, di fronte ai giardinetti di Via Repubblica.

Sabato, 27 luglio 2019

L'articolo Perdita d’acqua nel quartiere Sacro Cuore, a pochi metri dalla Chiesa sembra essere il primo su LinkOristano.it.