“Tessingiu” porta l’artigianato sardo a Barumini

Apre “Tessingiu”, la storica mostra dell’Artigianato Sardo promossa dal Comune di Samugheo e dal Museo Unico Regionale dell’Arte Tessile Sarda – MURATS, quest’anno alla 52ª edizione.

Inaugurata ieri, a Casa Zapata di Barumini, che ha aperto le porte per l’occasione offrendo ai visitatori un percorso espositivo capace di porre in dialogo le antiche testimonianze architettoniche del complesso museale e i reperti archeologici custoditi nelle sue vetrine con le odierne produzioni del “saper fare” regionale.

La mostra curata da Baingio Cuccu e Anna Rita Punzo,è stata inaugurata alla presenza del sindaco di Barumini, Emanuele Lilliu, del sindaco di Samugheo Antonello Demelas e dei curatori.

“Si è rinnovata anche quest’anno la collaborazione tra i Comuni di Barumini e Samugheo”, ha deto il sindaco di Barumini Emanuele Lilliu, “uniti in un percorso di valorizzazione delle produzioni artigianali di eccellenza delle nostre comunità”.

“La mostra”, ha aggiunto il primo cittadino, “dall’alto valore culturale, rappresenta anche il veicolo di una sinergia attivata tra le nostre realtà locali che operano insieme per sviluppare il turismo in un’ottica di sistema più in grande intendiamo anche portare avanti attività in rete capaci di tramandare le nostre tradizioni, valorizzare le imprese locali e sostenere le zone interne”.

Dopo la felice collaborazione maturata nel 2016 con la prima edizione di Tessingiu per Barumini, il Comune di Barumini e la Fondazione Barumini Sistema Cultura in sinergia con il Comune di Samugheo e il Museo Unico Regionale dell’Arte Tessile Sarda – MURATS, hanno rinnovato il progetto nato tre anni fa allo scopo di “fare rete” per valorizzare il ricco patrimonio culturale regionale attraverso la promozione della contemporanea essenza artigianale e della sua cultura millenaria.

I lavori di 15 esponenti del saper fare manifatturiero definiscono un percorso capace di trasformare la suggestiva architettura di “Casa Zapata” e le secolari vestigia di “Nuraxi ‘e Cresia” in preziosi custodi di opere che si configurano come testimoni e medium del talento e dell’identità artigianale tradizionale, artistica e di design della Sardegna.

Le creazioni sono di Adriano Concas, Akrenoera,AV Metal, Lucio Fanti, Maria Luisa Fatteri, Filatex, Terrapintada, Tessile Medusa, Sartapp, Angelo Sciannella, Coop. Tessile Artigiana Su Marmuri, Mariantonia Urru, Walter Usai, Roberto Ziranu, Isabella Frongia.