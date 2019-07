Scontro frontale tra due auto alle porte di Iglesias allo svincolo che porta al centro abitato dalla statale 130. Ferita una donna che viaggiava da sola e tre persone di nazionalità straniera che viaggiavano nell’altra auto coinvolta. Sono stati tutti affidati al personale del 118. A lanciare l’allarme al 115, un capo squadra dei Vigili del Fuoco del turno smontante che mentre faceva rientro in direzione Cagliari, si è tempestivamente fermato e adoperato sul posto per i primi soccorsi. Gli operatori all’arrivo sul posto congiuntamente ai soccorritori inviati dal servizio di Emergenza del 118, hanno provveduto a soccorrere gli occupanti e mettere in sicurezza i veicoli e la sede stradale, temporaneamente interdetta alla circolazione per le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza. Sul posto anche i Carabinieri per gli accertamenti e i rilievi di legge.

L'articolo Frontale sulla Ss 130dir alle porte di Iglesias: quattro feriti proviene da Casteddu On line.