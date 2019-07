Cade dal tetto e finisce su un cancello infilzandosi il polso I vigili del fuoco hanno dovuto segare la punta per liberarlo. L’incidente è avvenuto a Paulilatino

È caduto accidentalmente da una tettoia alta circa due metri e, per evitare il peggio, si è aggrappato al cancello della vicina, infilzandosi il polso in una delle punte di metallo del cancello stesso.

È accaduto a un pensionato ultraottantenne di Paulilatino, nella tarda serata di ieri, in pieno centro abitato.

L’uomo, da quanto si è appreso, stava scendendo da una tettoia nel giardino, ma ha perso l’equilibrio, cadendo nel vuoto e, proprio nel tentativo di attutire la caduta, il suo polso è finito sulle punte del cancello.

Per liberare il pensionato sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Abbasanta, che hanno segato la punta di ferro. Una volta estratto il polso dall’asta appuntita del cancello, l’uomo è stato assistito da una equipe medica del 118 ed è stato trasferito in ospedale. Non è pericolo di vita.

Sabato, 27 luglio 2019

