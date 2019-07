Tutte le informazioni utili per seguire la Sagra della bottarga

Otto gli chef del territorio che, in abbinamento ai produttori locali, propongono le loro specialità a base di bottarga e altri genuini prodotti della terra del Sinis, uniti in piatti tradizionali o più moderni.

A Cabras è tutto pronto per la 18° edizione della Sagra della bottarga, in programma domani, sabato 27 luglio e domenica 28 luglio. L’oro giallo di Cabras è al centro delle due giornate della sagra, promossa dal Comune, secondo il format che ha esordito lo scorso anno.

Le degustazioni sono accompagnate, dalle 21.30, dall’intrattenimento musicale: ben 12 gli eventi in programma lungo il percorso gastronomico.

Nella serata di sabato piazza Azuni ospita i Bittersweet duo acustico, via Cavallotti i Mi-Re-LLA Vocal, piazza Principe di Piemonte i Non Solo Canzonette trio, via Garibaldi Giovanni Manca, piazza Eleonora l’Aranzolu trio project e via Dante i Sonos e Cantos.

Nella giornata di domenica i Bittersweet duo acustico suonano in via Cavallotti, i Mi-Re-LLA Vocali in piazza Azuni, la piazza Principe di Piemonte ospita i Max Power trio, in via Garibaldi suonano i Kukukachu, in piazza Eleonora si trovano i Flamencosoul e in via Dante confermati i Sonos e Cantos.

Anche quest’anno la Sagra della bottarga viene caratterizzata dall’attenzione all’ambiente. Le pietanze e le bevande, infatti, vengono servite in piatti e bicchieri compostabili, riducendo in questo modo la produzione dei rifiuti di plastica.

Info utili. Sono quattro le aree di sosta disposte dall’amministrazione per accogliere i visitatori: in viale Repubblica, in via Gabriele D’Annunzio, all’ingresso del paese dalla Strada provinciale 4 e in quello dalla provinciale 6. Nel link multimediale tutte le indicazioni utili per la viabilità durante le due giornate della rassegna.

