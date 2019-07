Iglesias, lieto fine per un gattino rimasto incastrato in un tubo di scarico: salvato dai vigili

Iglesias. Era rimasto incastrato in un tubo di scarico delle acque piovane sotto il manto stradale diretto alle fogne. La segnalazione per soccorrere il povero piccolo animale è arrivata nella tarda serata di ieri alla centrale dei vigili del fuoco. La squadra 5A è intervenuta in via della Zecca e dopo svariati tentativi è riuscita a mettere in salvo il piccolo gattino. Sano e salvo è stato affidato a un veterinario.

