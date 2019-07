Rogo ex fabbrica, allerta a P.Torres

(ANSA) - SASSARI, 27 LUG - Un grosso incendio è scoppiato questa mattina poco prima dell'alba nella zona industriale di Porto Torres (Sassari) da dove si leva un'alta colonna di fumo nero e denso. Le fiamme sono divampate nell'ex stabilimento Inversol, che fino a poco tempo fa produceva vernici, e nell'impianto di stoccaggio e smaltimento rifiuti industriali della ditta "È Ambiente". Sul posto sono in azione i vigili del fuoco, polizia e carabinieri. Per il momento non si registrano feriti, ma è alto il pericolo di inquinamento dai gas tossici che si sono sprigionati nella zona industriale e che potrebbero raggiungere il centro abitato di Porto Torres.