Sicurezza a Cagliari: “Tutti i palazzi storici protetti da telecamere e vigilantes”

Sono due le “urgenze” principali per Antonello Floris, capogruppo in Comune di Fratelli d’Italia, il partito del sindaco Paolo Truzzu: rifiuti e sicurezza. Sul primo tema, lunedì il sindaco terrà una conferenza stampa per illustrare alcune novità: “L’appalto è partito male, dovevano essere realizzati prima gli ecocenti, e poi far partire il servizio in tutte le zone. In periferia e vicino alle case popolari molti lasciano i rifiuti per strada perchè hanno rifiutato i mastelli”, spiega Floris, “il sindaco ha già provveduto alla pulizia e a piazzare delle telecamere per evitare che i furbetti conferiscano i rifiuti dove non devono”. E, a proposito di telecamere, Floris le “sfrutta” anche per la questione della sicurezza. “Non c’è un’emergenza, ma in periferia e nei palazzi storici della città, anche quelli pubblici, bisogna installarle. Abbiamo visto gli atti vandalici avvenuti al Bastione”. Occhi elettronici, quindi, ma anche il “vecchio” metodo dei vigilantes: “Con dei cantieri sociali, regionali, per fare servizi di guardiania. Più telecamere in tutta Cagliari per monitorare la città nei punti chiave”.

Fonte: Casteddu On Line