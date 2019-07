Chiede alcol per l’ennesima volta ma la barista dice “no”, 50enne di Silius arrestato per minacce

Ha fatto vari “giri” di bevute, tutte rigorosamente alcoliche, sino a quando la barista si è rifiutata di riempirgli il bicchiere. Così, un 50enne di Silius in trasferta in un bar di Donori, ha iniziato a inveire. Qualcuno ha subito chiamato il 112 e, all’arrivo dei carabinieri l’uomo, S. D., si è prima rifiutato di dare i documenti e ha poi aggredito uno dei militari. Un gesto che gli è costato caro: è stato infatti arrestato per i reati di resistenza e minaccia a pubblico ufficiale. I carabinieri, prima di portarlo in caserma, l’hanno accompagnato all’ospedale per un controllo.

