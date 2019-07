Elmas, Sogaer espropria i terreni: addio allo storico parcheggio low cost dell’aeroporto

Elmas, Sogaer espropria i terreni: addio lo storico parcheggio low cost dell’aeroporto. Il caso in Regione sollevato da un interrogazione del consigliere regionale Pd Valter Piscedda, ex sindaco di Elmas. Nel documento si legge che la società Autorimessa Italia svolge la propria attività presso l’aeroporto di Elmas da più di cinquant’anni, ed è stata la prima ad assicurare agli utenti un servizio di parcheggio custodito. Ora la società è costretta a dover cessare il servizio di parcheggio custodito presso l’aeroporto di Elmas, a causa dell’avvio della procedura di esproprio dei terreni di sua proprietà in cui lo stesso parcheggio si trova, ad opera della Sogaer.

Autorimessa Italia svolge un servizio di parcheggio custodito, h24, “tra i più economici presenti all’interno dell’aeroporto di Elmas, utilizzato da circa cinquantamila utenti ogni anno, garantendo al contempo il rispetto del principio di concorrenza”, scrive Piscedda che aggiunge: “l’interruzione del servizio di parcheggio custodito comporterà il licenziamento dei dipendenti ed un grave disservizio per l’utenza”, oltretutto all’interno del Piano di Sviluppo Aeroportuale “tale esproprio sembra essere stato posto in essere per la realizzazione di altro parcheggio Sogaer e non per la realizzazione di altre opere aeroportuali”.

I consiglieri chiedono un intervento alla giunta regionale.

