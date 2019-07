L’ospedale di Ghilarza verso la chiusura

A causa della mancanza di medici l’attività del Delogu potrebbe essere sospesa per almeno tre settimane ad agosto

L’ospedale Delogu di Ghilarza rischia di chiudere il prossimo mese per almeno tre settimane. A quanto si è appreso un provvedimento di sospensione temporanea dell’attività ospedaliera sarebbe al vaglio del responsabile dell’Assl di Oristano Mariano Meloni, in seguito alle gravissime carenze di personale registrate nel nosocomio. Alcuni medici si sarebbero assentati negli ultimi giorni per problemi di salute e ciò avrebbe fatto precipitare una situazione già precaria. Da qui la possibilità di arrivare appunto alla chiusura, nell’impossibilità di garantire un servizio ospedaliero adeguato e dunque di salvaguardare la salute dei pazienti.

L’Assl non avrebbe più la possibilità di spostare, come avvenuto in passato, personale medico da Oristano, dove ugualmente la situazione è molto critica e appena una settimana fa è stata annunciata la chiusura del servizio di emodinamica nel reparto di cardiologia. Allo stesso tempo non si potrebbe ricorrere a un apporto di personale medico neanche dall’ospedale Mastino di Bosa, anch’esso in difficoltà e nel periodo estivo chiamato a farsi carico anche del considerevole flusso turistico della zona. Da qui, dunque, la strada obbligata di uno stop al Delogu di Ghilarza. Il provvedimento di chiusura potrebbe essere assunto nei primi giorni della prossima settimana, salvaguardando le sole attività ambulatoriali.

Del problema è stato investito anche l’assessorato regionale alla Sanità. L’assessore Mario Nieddu è atteso mercoledì prossimo a Oristano per la riunione del consiglio comunale richiesta dal sindaco Andrea Lutzu deciso a far ripartire la battaglia in difesa dell’ospedale cittadino, il San Martino, dopo i gravi disagi registrati nelle ultime settimane.

Venerdì, 26 luglio 2019

L'articolo L’ospedale di Ghilarza verso una chiusura temporanea estiva sembra essere il primo su LinkOristano.it.