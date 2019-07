Caos parcheggi al Poetto di Quartu: “Un salasso o tra rifiuti e chioschi bruciati”

Chioschi bruciati e spazzatura nel parcheggio del Poetto di Quartu. Le lamentele degli utenti dello spazio per auto davanti alla Torre di Carcangiolas. “Paghiamo il parcheggio ma la zona è così da anni, ora ci sono anche delle costruzioni in legno che hanno preso fuoco e la visione non è delle migliori”, denuncia Elisabetta.

