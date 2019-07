Carabiniere ucciso a Roma, fermati due americani

Un carabiniere è stato ucciso con 8 coltellate, una di queste al cuore, per un borsello e 100 euro. Così è morto alle 3 di questa notte il vicebrigadiere Mario Cerciello Rega entre era in servizio a Roma. E’ accaduto in via Pietro Cossa, nel centralissimo quartiere Prati. Il giovane brigadiere, nato a Somma Vesuviana, in provincia di Napoli, era sposato da appena 43 giorni ed era tornato da pochi giorni dal viaggio di nozze in Madagascar. Ad aggredirlo e ucciderlo, secondo una prima descrizione, sarebbero stati in due: uno indossava una felpa nera, l’altro una felpa viola e con i capelli mesciati.

I carabinieri hanno ascoltato alcune persone in caserma e nel tardo pomeriggio hanno fermato due cittadini americani. I due erano stati sorpresi dai carabinieri questa mattina presso l’hotel Meridien di via Federico Cesi, a pochi passi dal luogo del delitto.

La notizia su https://www.quotidiano.net/cronaca/carabiniere-ucciso-1.4710993

