Quartu, denunciato lo specialista dei furti nelle case. A casa sua trovata la refurtiva. La sua mano sarebbe dietro ad una serie di furti messi a segno negli appartamenti di Quartu e hinterland. Cellulari, orologi, monili, etc., portati via da appartamenti e villette mentre i proprietari dormivano. Una serie di accertamenti e verifiche condotte dai carabinieri di Selargius in cooperazione con i colleghi della Stazione temporanea di Flumini di Quartu, hanno fatto stringere il cerchio nei confronti di un 38enne quartese, S.M., già noto ai militari operanti, destinatario di un decreto di perquisizione emesso dalla Procura di Cagliari.

Così stamattina, in un immobile sito nella zona rurale quartese di via Is Ammostus, occupato dall’indagato, è stata data esecuzione al provvedimento di perquisizione dove sono stati trovati e sottoposti a sequestro cellulari, orologi, etc., parte dei quali già restituita al proprietario che ne aveva subito il furto a Selargius nei mesi scorsi. Sono tuttora in corso accertamenti sulla provenienza della refurtiva e sul riconoscimento da parte dei legittimi proprietari di un orologio Citizen di pregiato valore di cui di cui S.M., non ha saputo dare spiegazioni. A carico del giovane è dunque scattato il deferimento in stato di libertà alla Procura della Repubblica per il reato di ricettazione.

L'articolo Colpiva di notte nelle case e nelle ville dell’hinterland: nei guai “lo specialista dei furti” di Quartu proviene da Casteddu On line.