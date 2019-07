I carcerati di tutta Italia dipingono “Gramsci visto da dietro le sbarre”

I carcerati di tutta Italia dipingono “Gramsci viso da dietro le sbarre”

La premiazione del concorso domani ad Ales

Ad Ales la premiazione del concorso di pittura Peppinetto Boy, “Gramsci visto da dietro le sbarre”, che ha coinvolto i detenuti di tutta Italia. Si terrà domani, alle 19, nella sala conferenze del Municipio.

Le opere pervenute sono state 110 e provengono da 20 istituti di pena italiani. La giuria che le ha valutate era composta da Paolo Sirena, direttore generale della Fondazione Meta di Alghero (che ha presieduto l’organismo di valutazione), da Alberto Scalas, artista pittore e Massimo Spiga, artista e graphic designer.

Le opere sono state giudicate con un criterio di valutazione, oltre che per tecnica e messaggio, e considerandoe che i partecipanti non sono artisti professionisti, che sono sottoposti ai limiti del regime carcerario e che non tutti hanno ricevuto un’adeguata informazione e i mezzi necessari a svolgere il lavoro richiesto per il concorso.

Durante la cerimonia di premiazione interverranno Paolo Sirena, che illustrerà i lavori premiati e le motivazioni; Vito Minoia, Presidente del Coordinamento Nazionale Teatro in Carcere e direttore della rivista di educazione e formazione CERCARE, con la relazione: “Oltre le trasformazioni molecolari: Educazione, Arte e Cultura in Carcere come strumenti di emancipazione dalla subalternità.

Attraverso il concorso, l’Associazione Culturale Casa Natale Antonio Gramsci, ha creato una relazione tra l’esperienza della detenzione di Gramsci con quella dei detenuti che popolano le carceri italiane.

Il concorso si aggiunge a tutti quei progetti rieducativi e culturali che offrono a chi è ristretto in carcere la possibilità di “evadere” mentalmente dalla propria routine quotidiana, permettendo un processo rieducativo. È dimostrato statisticamente che la recidiva fra i detenuti impegnati in tali percorsi è nettamente inferiore rispetto a chi non lo è.

