Se la passeggiata per le vie della città diventa un percorso di trekking

Se la passeggiata per le vie della città diventa un percorso da trekking In poche centinaia di metri erba alta, marciapiedi distrutti e transenne

Erba alta, marciapiedi dissestati e transenne sono gli ostacoli a una tranquilla passeggiata serale nel quartiere Sacro Cuore a Oristano.

La periferia sud-orientale della città, conosciuta anche come Corea, sembra stia tornando aperta campagna, come un tempo.

Tra le vie La Maddalena, Olbia e Dei Mille, percorrendo poche centinaia di metri, è possibile trovare, appunto, erba alta che oltrepassa i confini delle aiuole e invade il marciapiede, costringendo i pedoni a scendere sulla strada, ma anche alberi piegati su se stessi, che impediscono il passaggio e marciapiedi dissestati, alcuni segnalati da apposito cartello, altri che si trasformano in vere e proprie trappole per i piedi. Non aiuta l’illuminazione, flebile e insufficiente.

Nella stessa via Olbia, nei pressi dei locali dell’ex Isola, è cresciuto il numero di transenne a delimitare l’edificio ormai pericolante. Le foto che pubblichiamo in pagina danno testimonianza.