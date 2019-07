Cagliari, la Ghirra non vuole lì l’auto di Truzzu: “L’atrio del Municipio diventa il suo parcheggio privato”

Esplode la polemica politica a Cagliari, Non sulla città sporca e non sui parcheggi che mancano ai cittadini, ma su quello “personale” del sindaco Paolo Truzzu. Dove? Dentro l’atrio del Municipio. Francesca Ghirra attacca e in una nota diffusa oggi elenca tutte le diversità del centrosinistra con la nuova amministrazione: “In attesa dei primi atti della Giunta, questa settimana abbiamo scoperto che:

– l’assessora alla cultura trova Cagliari priva di vivacità culturale e di eventi. Non é di Cagliari, dice di conoscerla poco, ma ammette che le piace;