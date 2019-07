Undici migranti algerini sbarcano a Sant’Anna Arresi e poi tentano la fuga, prima di essere rintracciati dai carabinieri e dalla polizia. In piena stagione turistica sono arrivati con un barchino lungo le coste del Sulcis, poi sono stati identificati dalle forze dell’ordine. In un 2019 nel Sud Sardegna dove il blocco delle navi Ong ha fermato i maxi sbarchi delle navi, ma non quelli sui barchini.

L'articolo Undici migranti algerini sbarcano a Sant’Anna Arresi e poi tentano la fuga proviene da Casteddu On line.