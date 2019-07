Caos traffico a Quartu per San Giovanni: chiude anche via Fiume, si prevedono super ingorghi

Come da tradizione ormai da diversi secoli, Quartu anche quest’anno intende onorare nel migliore dei modi San Giovanni Battista. Le celebrazioni sono già iniziate nello scorso weekend, ma il programma proseguirà con le celebrazioni previste per sabato e domenica, con i cortei che metteranno a dura prova il traffico automobilistico. Per questo sono stati infatti presi i dovuti accorgimenti da parte del Comando di Polizia Locale.

Dopo l’inaugurazione, nello scorso weekend, della mostra di scultura di Antonino Ruggeri, comunque visitabile per tutta la settimana, e il convegno sulle tradizioni orali tenutosi lunedì a Sa dom’e farra, alla presenza dell’etnomusicologo Marco Lutzu, con intermezzi musicali de ‘is cantadoris’ Fabiano Patteri e Alessio Manca, si proseguirà sabato con il primo corteo. Alle 14 il Presidente della Società di San Giovanni Battista Massimiliano Caddeo partirà dalla sua abitazione in calesse per andare a prendere di casa in casa le sue 7 traccheras. Tutti insieme, obriere e moglie con le 7 fanciulle, proseguiranno poi il rito con il pellegrinaggio a bordo della tracca, con al seguito carri, calessi, suonatori di launeddas e gruppi folk, verso la chiesa di Sant’Andrea, dove avranno luogo la vestizione della statua di San Giovanni Battista e le preghiere.

Pertanto già dalle 8 di sabato, e a seguire fino alle 24 di mercoledì 31 luglio, è prevista l’istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata in entrambi i lati di via Atene, per consentire l’allestimento della tradizionale tracca a forma di vela e lo svolgimento degli altri spettacoli in programma. Stesse date e stessi orari per il divieto di sosta in via San Benedetto, dal civico 71 all’intersezione con la via Trieste, lato destro direzione via Fiume, per consentire l’agevole deflusso dei carri e dei calessi al seguito della sfilata.

Inoltre sabato le vie Atene, San Benedetto, Trieste, Piazza IV Novembre, Fiume, Leonardo da Vinci, Piazza Sant’Andrea e strade in esse confluenti interessate dal percorso della sfilata pomeridiana, la cui partenza è prevista alle ore 18.30 circa, verranno interdette alla circolazione veicolare limitatamente al tempo necessario per il transito del corteo. Sia sabato che domenica, dalle 18 alle 24 sono inoltre interdette la circolazione e la sosta veicolare con rimozione forzata in entrambi i lati del Parco Parodi, ad eccezione dei veicoli nella disponibilità degli organizzatori che dovranno esporre in maniera visibile il titolo autorizzativo.

“Relativamente alla viabilità e alla gestione del traffico i problemi maggiori potrebbero verificarsi domenica 28, quando sono in programma cortei la mattina e la sera – spiega l’Assessore al Traffico e alla Viabilità Piero Piccoi -. A preoccupare è soprattutto il percorso di rientro dal Parco Parodi al centro città, che inevitabilmente coinciderà col grande flusso veicolare creato dalle auto di rientro dal mare. Pertanto si chiede agli automobilisti di avere pazienza e si raccomanda di tenere conto prima della partenza delle code che potrebbero crearsi nell’ultimo tratto di via Leonardo da Vinci. Inoltre si consiglia per quanto possibile di evitare il transito nella strada lungomare, scegliendo come percorso alternativo la nuova 554 oppure, eventualmente, via dell’Autonomia Regionale Sarda, direzione SS 125”.

Le strade interessate dal percorso della sfilata di rientro, la cui partenza è prevista alle ore 18.30 circa dal Parco Parodi, e le altre in esse confluenti, verranno interdette alla circolazione veicolare limitatamente al tempo necessario per il transito del corteo. Nel dettaglio il percorso interessa piazza Sant’Andrea, viale Leonardo da Vinci, via Fiume, piazza IV Novembre. Da qui il corteo al seguito del nuovo obriere proseguirà per le vie Fiume e San Salvatore, mentre quello col nuovo obriere percorrerà le vie Trieste, Vico, Pindemonte, San Benedetto e Atene. Nelle strade interdette alla circolazione sarà comunque consentito il transito ai veicoli nella disponibilità delle persone residenti.

Si sottolinea che durante le sfilate di andata e ritorno, da Quartu verso Sant’Andrea e viceversa, sono previste 5 soste tecniche per consentire il reintegro idrico agli animali. Tali fermate saranno anche l’occasione, facendo spostare animali e carri sulla destra, per consentire alle automobili di sopravanzare il corteo. Le fermate sono previste in piazza IV Novembre, in via Fiume all’inizio del tratto a 4 corsie, al Margine Rosso nei pressi dell’ex ristorante Trocadero, a Bellavista e presso la stazione di servizio in località Sa Tiacca.

Seppur sicuramente meno preoccupante dal punto di vista della congestione stradale, si ricorda che domenica alle 8.30 è previsto anche un corteo la mattina, con meno carri, il cui percorso interesserà le vie San Salvatore, Principessa Jolanda, piazza IV Novembre, Fiume, Leonardo Da Vinci e piazza Sant’Andrea. Lunedì 29 invece la tradizione del cambio della bandiera, la cui partenza è prevista alle 11 circa, interesserà le vie Atene, San Benedetto, Pindemonte, Toti, Fiume e San Salvatore, che verranno interdette alla circolazione veicolare limitatamente al tempo necessario per il transito del corteo.

L'articolo Caos traffico a Quartu per San Giovanni: chiude anche via Fiume, si prevedono super ingorghi proviene da Casteddu On line.