Dal miglior design ai successi dei SUV: i traguardi Peugeot e le nuove 208 e 2008

Non solo ruote, perché le automobili vengono apprezzate anche e soprattutto per il loro design. Spesso abbiamo visto auto dalle forme avveniristiche, tali da lasciare senza fiato chi le guarda.

Tutti noi, dopo aver ammirato queste vetture, abbiamo sognati di poterci sedere almeno per qualche istante al volante, così da provare quelle sensazioni uniche che solo la guida di un’auto del genere può regalarci. Oggi sembra che questo sogno sia destinato a concretizzarsi, visto che una city car come la nuova 208 di casa Peugeot ha vinto il premio Car Design Award 2019.

La Peugeot 208 e il premio Car Design Award 2019

Al Salone dell’Auto di Torino si è tenuta la celebrazione del premio Car Design Award 2019, che ha visto protagonista la Peugeot 208. E non si tratta di un premio qualsiasi, considerando che il Leone ha dovuto superare tanti altri marchi ben piazzati.

Alla fine, però, la 208 è riuscita ad aggiudicarsi l’ambito premio, convincendo la giuria di giornalisti esperti della bontà di questa decisione non facile. Naturalmente il motivo alla base del successo viene rappresentato dallo speciale design di questa vettura: il tutto con degli evidenti richiami all’estetica esterna della famosa 205 GTI, mentre la parte posteriore è stata ispirata dal SUV 3008.

In altri termini, la Peugeot 208 è riuscita a trovare la perfetta sintesi fra vintage e contemporaneità, unendo un design degli interni altrettanto sorprendente. Altre caratteristiche da sottolineare, per quanto concerne il design di questo modello, sono la sua dinamicità e l’estetica sportiva. Elementi resi possibili da nuove introduzioni come l’i-Cockpit con display digitale 3D. Da non sottovalutare, poi, la presenza di tecnologie solitamente riservate ai segmenti più costosi, come gli aiuti alla guida intelligenti.

Gli italiani, la Peugeot e un amore senza tempo

Gli italiani in ogni caso avevano già dimostrato di apprezzare le vetture di questa casa francese. Da un lato basta infatti navigare sul web per trovare tante inserzioni di Peugeot usate, fra cui si trovano anche degli ottimi affari. Dall’altro, basta leggere alcuni dati di vendita per averne la definitiva conferma, come nel caso del SUV 3008.

Questo modello ha scalato le classifiche ed è oggi in cima alle vendite per quanto riguarda il segmento SUV in Europa, con un aumento del 4,9% e un totale che sfiora le 14.000 unità vendute. Il tutto in un mercato che di certo non sta brillando, visto che il comparto automotive non sta vivendo esattamente un periodo d’oro.

Va poi detto che nel settore SUV presto arriveranno grandi novità, firmate ancora una volta Peugeot, visto il prossimo debutto della 2008. Si parla di un modello più lungo e più tecnologico dei predecessori, che esordirà nel 2020 anche con una versione elettrica.