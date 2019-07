Mario, il carabiniere ucciso a Roma omaggiato dalla Polizia: “Il compleanno appena festeggiato con la sua nuova moglie…”

di Agente Lisa

Mi immagino Mario 13 giorni fa, davanti a una torta con 35 candeline per festeggiare il suo compleanno con la famiglia e l’amore della sua vita, sua moglie da pochi giorni. Mi chiedo quale sia stato il suo desiderio prima di spegnerle quelle candeline. E immagino sia stato l’augurio di bene e felicità per gli altri. Perché attraverso quegli occhi azzurri leggo un’anima generosa, uno di quelli che sacrificherebbe la propria vita per gli altri senza se e senza ma. Uno che, come noi, la divisa ce l’ha cucita addosso da quando è nato. Uno che rimarrà nei cuori di tutti per sempre.

Addio Mario

Fonte: Casteddu On Line