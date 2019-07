Scappa dalla comunità e fa 270 chilometri per andare dalla nonna a Olbia: minorenne rintracciato dai poliziotti

I poliziotti della Polfer l’hanno visto mentre, guardandosi in giro con fare sospetto, stava scendendo dal treno appena arrivato alla stazione di Olbia. Si sono avvicinati e, dopo una serie di verifiche, hanno scoperto la sua identità: si trattava di un ragazzino, minorenne, fuggito da una comunità del Sud Sardegna. Il piccolo ha fatto quasi 270 chilometri perchè, come ha spiegato agli agenti che l’hanno bloccato, voleva raggiungere la casa della nonna materna a Olbia. Il giovanissimo stava però scontando una pena alternativa al carcere: ecco perchè, nonostante la sua giustificazione – ha detto he sapeva che il suo comportamento avrebbe avuto gravi conseguenze – su disposizione dell’autorità giudiziaria è stato riaccompagnato nella comunità.

