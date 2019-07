Fuoco e paura davanti al Policlinico di Monserrato, fiamme vicinissime a delle bombole di gpl

Paura per l’incendio scoppiato davanti al Policlinico di Monserrato, in località Terre Teula. Le fiamme sono partite da alcune sterpaglie e hanno raggiunto, in pochi minuti, anche un deposito di attrezzi dove, all’interno, erano state conservate delle bombole di gpl. L’allarme è stato dato quasi subito e sul posto si sono precipitati i Vigili del fuoco, con tanto di autopompa serbatoio, autobotte e un’auto “speciale” dotata di modulo antincendio. I pompieri sono riusciti a domare le fiamme e a raffreddare le bombole, prima di bonificare tutta l’area. Regna il mistero, almeno sinora, sulla causa dell’incendio.

