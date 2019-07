A spasso per Cagliari ma non possono spostarsi da Iglesias, due rumeni denunciati

Potevano girare solo per le vie di Iglesias, il loro comune di residenza, ma invece sono stati beccati alla stazione dei treni di piazza Matteotti a Cagliari. Due rumeni, dopo aver ottenuto il premesso premio rilasciato dal magistrato di sorveglianza del capoluogo sardo e che devono scontare una pena nel carcere di Is Arenas, sono ritornati dietro le sbarre. A notarli, mentre si stavano aggirando tra i binari con fare sospetto, sono stati gli agenti della polizia Ferroviaria. Dopo averli identificati, hanno scoperto che non avrebbero dovuto trovarsi lì: per i due è scattata anche la denuncia all’autorità giudiziaria.

