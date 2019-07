Davanti alle terme romane, mani d’artista danno forma alla dura trachite

Al via a Fordongianus il Simposio internazionale

Nell’incantevole scenario del fiume Tirso, nei pressi delle antiche terme romane, da domani, sabato 27 luglio, 8 artisti internazionali lavoreranno per dare vita al 28° Simposio internazionale di scultura su pietra trachite, la manifestazione promossa dal Comune del Barigadu per diffondere la conoscenza della pietra locale come oggetto d’arte.

Strumenti alla mano, daranno forma alla ruvida roccia magmatica Gabriele Loi, Luigi Taras e Franco Cadeddu per la Sardegna, Selene Frosini per la Toscana, e 4 artisti internazionali: Odysseas Tosounidis per la Grecia, Thierry Ferreira per la Slovenia, Beata Rostas per l’Ungheria e Songul Telëk per la Turchia.