Minaccia la madre e colpisce alla pancia il patrigno disabile a Quartu, 51enne disoccupato in manette

Disoccupato da dieci anni e affetto da problemi legati alla dipendenza dall’alcool, già da molto tempo aveva iniziato a minacciare la madre e il patrigno, senza fermarsi agli insulti. Il 51enne cagliaritano arrestato dagli agenti della squadra volante del commissariato di Quartu Sant’Elena, infatti, più di una volta ha distrutto gli oggetti che gli capitavano a tiro in casa. Una situazione, per l’anziana donna, divenuta insostenibile: così, dopo le ultime minacce, lo ha denunciato per maltrattamenti e ha chiamato la polizia. Il figlio, alla vista degli agenti, si è ulteriormente agitato e, all’improvviso, ha colpito all’addome con un mazzo di chiavi il patrigno disabile. I poliziotti hanno cercato di bloccarlo ma lui, P.P., ha reagito minacciandoli, insultandoli e cercando di liberarsi dalla loro stretta. Ma, alla fine, è stato definitivamente bloccato e ammanettato.

L’uomo è stato arrestato per il reato di resistenza. Su disposizione del pm di turno è stato trattenuto nelle camere di sicurezza del commissariato in attesa del processo con rito direttissimo prevista nella mattinata odierna.

