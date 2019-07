L’appuntamento è stato già fissato e le richieste sono già state fatte, sia quella alla questura sia quella al Comune. Venerdì 2 agosto, dalle venti alle ventidue, tutta la scalinata del Bastione di Saint Remy verrà ricoperta da tantissime scarpette bianche. “I bambini non si toccano”, questo il nome della manifestazione organizzata da Romualdo Nieddu, medico 61enne cagliaritano e presidente dell’associazione Salute e Ambiente. “Manifestiamo per solidarietà per i casi di Bibbiano, chiedo la massima partecipazione. Tutti potranno posare sulla scalinata le scarpette” simbolo “dei bimbi sottratti”. Nieddu spiega che “ho sentito la necessità di organizzare questo evento perchè non si può non essere solidali con un tema così importante per la società, i bambini vanno tutelati al massimo”.

L'articolo Cagliari, scarpette bianche sulla scalinata del Bastione: “I bambini non si toccano” proviene da Casteddu On line.