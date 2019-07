Lago di Gusana, accordo Enel-Forestas

(ANSA) - NUORO, 26 LUG - Enel Green Power e Forestas hanno siglato un accordo che prevede la cessione in comodato d'uso gratuito di oltre 220 ettari di terreni di proprietà Enel a favore di Forestas, avendo come fine comune il miglioramento, l'ammodernamento, l'incremento e la maggiore efficienza delle politiche forestali, con particolare riferimento alle esigenze di innovazione e di valorizzazione, anche economica e sociale, del patrimonio naturale e dei beni prodotti, così come previsto dalla legge regionale 8 del 2016.

Per Enel Green Power l'iniziativa si inserisce nell'ambito delle attività di sostenibilità ambientale e di attenzione al territorio che tutte le società del Gruppo costantemente promuovono: i terreni di proprietà Enel oggetto della Convenzione, che contemplano tra l'altro boschi naturali di leccio, roverella e misti di querce, si trovano tutti in comune di Gavoi intorno al Lago di Gusana e non sono strettamente strumentali all'esercizio della Centrale idroelettrica del Taloro. Per questi terreni Forestas provvederà alle attività di rimboschimento, alle cure colturali, a interventi selvicolturali di prevenzione, alla valorizzazione per turismo rurale e ambientale e alla prevenzione e lotta contro gli incendi boschivi. La Convenzione prevede che tutti gli oneri relativi all'esecuzione delle opere siano a carico dell'Agenzia Forestas mentre saranno a suo favore gli introiti derivanti dalla vendita dei prodotti ritraibili dai lavori selvicolturali eseguiti.

L'accordo, della durata di tre anni rinnovabile per altri tre, prevede un documento di programmazione che l'Agenzia ha redatto d'intesa con Enel, in cui sono descritte le finalità connesse con la gestione e le necessarie azioni da porre in essere per il raggiungimento degli obiettivi. I lavori saranno effettuati a cura del personale di Forestas del presidio forestale denominato "Laghi" ricadente nel Complesso Forestale "del Castagno" di competenza del Servizio territoriale di Nuoro.

