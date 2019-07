Ecco la prima nave che porterà il metano nel porto di Oristano Varata in un cantiere della Cina verrà impiegata per il trasporto del gas liquido al deposito Higas di Santa Giusta

Eccola la prima nave che porterà il metano al porto di Oristano. E’ stata varata nei giorni scorsi nel cantiere Keppel Shipyard di Nantong in Cina.Sarà utilizzata per il rifornimento del deposito Higas di Santa Giusta, in corso di realizzazione e con una capacità di 9.000 m3 di metano liquido. La nuova nave, la prima di quattro navi sorelle, sarà in grado di trasportante 7500 di m3 di metano liquido. Nel cantiere cinese è già partita la realizzazione della seconda nave cisterna, con uguali caratteristiche, mentre le altre due navi avranno una capacità maggiore: 20.000 m3 di gas liquido.

Al varo della prima nave, come informa Conferenza GNL, hanno partecipato rappresentanti della norvegese Stolt Nielsen, fondatrice della Avenir LNG, primo operatore mondiale del bunker di GNL, dell’italiana Gas and Heat, che ha fornito i serbatoi criogenici della nave e del certificatore DNV-GL.

Presenti anche i progettisti italiani della Marine Engineering Services che hanno disegnato la nave.

La Avenir è anche proprietaria del deposito di Santa Giusta, il primo in costruzione in Sardegna, avendo rilevato l’80% del progetto lanciato nel 2014 da Gas and Heat e CPL Concordia.

