L’alfabeto dell’accoglienza spiegato dalla prof

Il volume ripercorre l’esperienza dell’autrice come docente di lingua italiana a richiedenti asilo non scolarizzati provenienti per lo più dall’Africa Occidentale. Ad ogni lettera dell’alfabeto è associata una parola chiave che offre lo spunto per riflessioni sul complesso universo delle migrazioni e dell’accoglienza, supportate da studi sociologici in materia.

Un libro lieve ma diretto, che riesce nell’intento di mettere al centro le storie dei giovani richiedenti asilo e a fotografare la loro vita sospesa tra Italia e Paesi d’origine, senza tuttavia farsi avviluppare dai veli riduttori della politica.

Venerdì, 26 luglio 2019

