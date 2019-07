Maltrattamenti continui contro la madre 95enne: in manette pensionato a Carbonia

Continui maltrattamenti contro l’anziana madre di 95 anni, ieri l’ultimo dopo una luna serie. In manette è finito ieri Francesco Leone, 74 anni, di Carbonia, pensionato con precedenti di polizia.

L’ennesima lite e l’ennesima scena pietosa: la prendeva a schiaffi, la lasciava sola a casa per lunghi periodi. L’anziana donna ieri ha avuto la forza e il coraggio di chiamare il 112 per chiedere aiuto. Arrivati sul posto i militari hanno arrestato l’uomo per maltrattamenti e abbandono di incapace.

