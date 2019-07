Cagliari, weekend tra calici di vino e buon cibo in piazza del Carmine: “Venite tutti per farla rivivere”

Due sere – venerdì 26 e sabato ventisette luglio, dalle diciannove a mezzanotte – con la “Cagliari International Wine & Food Festival” in piazza del Carmine a Cagliari. Proprio nell’ex salotto buono della città – l’ultimo evento è stato nello scorso periodo natalizio, con i mercatini – teatro, purtroppo non di rado, di episodi di caos e violenza. E arriva l’appello-invito ufficiale del sindaco Paolo Truzzu a tutti i cagliaritani, con una lungo post pubblicato sulla sua pagina ufficiale di Facebook: “Piazza del Carmine torna ai Cagliaritani. La piazza al centro della città, dimenticata per tanti anni, abbandonata al degrado e occupata da spacciatori e disperati di ogni sorta, rivive come spazio condiviso da tutti per ospitare la Cagliari International Wine & Food Festival oggi venerdì 26 e sabato 27 luglio dalle 19 alle 24. Una serata di degustazione di vini e delle nostre eccellenze gastronomiche sarà l’occasione per riprenderci la piazza, farla vivere di sorrisi e profumi, restituirle la bellezza che ha sempre avuto e la dignità perduta, e per questo ringrazio vivamente gli organizzatori”.



“Piazza del Carmine è la piazza dei bambini che uscivano dalle vicine scuole e giocavano nei suoi ampi spazi, delle chiacchiere dei genitori e dei baci dei fidanzati nelle panchine all’ombra. È la piazza dei grandi comizi politici, degli incontri e delle feste natalizie. Io voglio che torni viva e vissuta da tutti i cittadini, pulita e sicura a ogni ora del giorno. Questi appuntamenti servono a farla riscoprire dai cagliaritani che pian piano se ne riapproprieranno nuovamente. Il mio, nostro impegno, sarà farla rinascere e mantenerla bella ogni giorno. Ma non potremo mai farlo da soli e con il solo contributo delle Forze dell’ordine. Serve lo sforzo e la partecipazione di tutta Cagliari e pertanto rivolgo un caloroso invito ai nostri concittadini: cCi vediamo stasera in piazza del Carmine.

