Ancora una discarica nel parco naturale di Molentargius: “Ennesimo rischio incendi”

L’associazione ecologista Gruppo d’Intervento Giuridico onlus ha chiesto la bonifica ambientale di una crescente discarica abusiva dentro il parco naturale regionale Molentargius – Saline, area super-vincolata sulla carta.

Coinvolti il Comune di Quartu S. Elena, il Corpo forestale e di vigilanza ambientale, i Carabinieri del N.O.E., informata la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari.

“La discarica, in un boschetto di eucaliptus, è costituita da rifiuti vari (imballaggi, detriti, apparecchiature informatiche, materiale plastico, ecc.) e – oltre al danno ambientale – aggrava il rischio di incendi, purtroppo fin troppo presenti nella zona umida d’importanza internazionale” si legge nella nota denuncia del gruppo ambientalista.

Si ricorda che in ogni caso l’abbandono ed il deposito incontrollato di rifiuti sul suolo, nel suolo, nelle acque superficiali e sotterranee sono vietati. Il sindaco competente dispone con ordinanza a carico del trasgressore in solido con il proprietario e con il titolare di diritti reali o personali sull’area la rimozione dei rifiuti ed il ripristino ambientale. Trascorso infruttuosamente il termine assegnato, provvede d’ufficio l’amministrazione comunale in danno degli obbligati.

Il Gruppo d’Intervento Giuridico onlus auspica una rapida bonifica ambientale del sito e una vigilanza più presente ed efficace su un parco naturale fin troppo bistrattato.”

