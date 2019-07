Ad Assemini e Perdasdefogu weekend all’insegna del folk con il festival Is Pariglias

Con un concerto di musiche sacre dal mondo prosegue sabato 27 luglio ad Assemini “Is Pariglias”, lo storico festival delle danze identitarie che torna nel centro nel quale nacque 43 anni fa per iniziativa del Gruppo folk Città di Assemini. L’appuntamento è per le 19 nella chiesa di San Pietro dove verrà celebrata una messa a cui parteciperanno i gruppi provenienti da Bolivia, Romania, Ecuador, Kazakistan. Al termine della funzione gli artisti proporranno brani sacri della loro tradizione, nel corso di un concerto unico nel suo genere e che vedrà protagonisti i gruppi Andanzas Ecuador e Indoamerica, Szarkaláb della città rumena di Cluj-Napoca, l’ensemble di danza Kostanay Zori e il complesso musicale Akzhelen provenienti dal Kazakistan, e la Compania Integral de danzas especializadas de Bolivia di La Paz.

Al termine del concerto un altro momento straordinario, con i padroni di casa del Gruppo folk Città di Assemini che nel sagrato della chiesa proporranno la danza storica“S’arrapiccu ‘e festa”, un ballo eseguito al suono delle campane, unico nel suo genere in Sardegna. Per questa occasione, le campanesaranno suonate da Elvio Usala.

Quella di sabato sarà una giornata speciale per il festival. In mattinata, sempre ad Assemini e presso l’agriturismo Is Scalas (località Sa Serra), i gruppi si confronteranno in un laboratorio di danze identitarie, per un momento di vera condivisione e scambio di esperienze e di saperi.

Il festival Is Pariglias proseguirà domenica 28 luglio a Perdasdefogu, dove i cinque gruppi saranno protagonisti di una sfilata per le vie del paese. La loro sarà dunque una esibizione itinerante, che coinvolgerà il pubblico in una serata di suoni, colori e tradizioni da tre diversi continenti.

“Is Pariglias”, lo storico festival delle danze identitarie organizzato dall’associazione culturale “Città di Assemini”, con il sostegno del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, degli assessorati regionali al Turismo e alla Pubblica Istruzione, in collaborazione con la Federazione Italiana Tradizioni Popolari, Iov Italia, i comuni di Maracalagonis, Assemini, Pula, Carloforte e Perdasdefogu e le Proloco di Pula e Perdasdefogu.

L'articolo Ad Assemini e Perdasdefogu weekend all’insegna del folk con il festival Is Pariglias proviene da Casteddu On line.