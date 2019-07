Urla e colpi nella notte in via Azuni. Prima gli sfottò, poi gli insulti e infine la rissa vera e propria. La maxirissa sulla scalinata di Sant’Anna dopo il concerto di Nicola Agus in occasione dei festeggiamenti della santa patrona. La violenza scoppia alla fine della festa, quando sulla scalinata arriva il solito gruppo di giovani che la notte frequenta la scalinata e da tempo in conflitto coi residenti per gli schiamazzi notturni.

Secondo i racconti di alcuni membri del comitato i giovani avrebbero espresso tutto il loro fastidio per i festeggiamenti sulla scalinata con lamentele a voce alta e insulti, anche davanti al parroco di Sant’Anna don Ottavio Utzeri. Da qui la rissa. In via Azuni, secondo le testimonianze, anche una pattuglia della polizia. Quello della malamovida è un problema che sindaco e prefettura hanno annunciato da tempo di voler risolvere.

L'articolo Cagliari, giovani della movida contro comitato parrocchiale: maxi rissa nella notte a Stampace proviene da Casteddu On line.