Un altro incidente sulle strade del capoluogo sardo, stavolta all’incrocio tra via Is Mirrionis e via Fontana Raminosa. Un 74enne alla guida di una Bmw 320 ha investito due uomini e un bambino dentro un passeggino sulle strisce pedonali. Uno dei due pedoni e il piccolo sono stati trasportati con un’ambulanza del 118 all’ospedale Brotzu in codice giallo, mentre l’altro pedone è stato medicato sul posto.

I rilievi sono stati eseguiti dalla polizia Locale di Cagliari.

L'articolo Cagliari, incidente sulle strisce: 74enne in Bmw investe due uomini e un bimbo in passeggino proviene da Casteddu On line.