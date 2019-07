Incidente in via Alghero a Cagliari, il 71enne è stato investito sulle strisce

È stato investito mentre stava attraversando le strisce all’altezza del semaforo, in quel momento verde, tra via Dante e via Alghero, il 71enne di Cagliari finito all’ospedale Marino in codice giallo. L’anziano è stato colpito da una cinquantaduenne alla guida di una Mercedes classe B: la donna non gli ha dato la precedenza nella svolta tra le due strade. È il terzo incidente a Cagliari, in meno di ventiquattro ore, dove un’auto travolge una persona sopra gli attraversamenti pedonali.

Sul posto la polizia Locale per i rilievi di legge.

