“La Lega ama le tradizioni sarde, bacioni e sorrisi alla sinistra che sparge veleni e fake news”

“La Lega vuole vietare le maschere e gli scialli alle sfilate sarde, così distrugge una tradizione millenaria”. Ad affermarlo, con un post sulla sua pagina pubblica ufficiale di Facebook, è stata la deputata sarda del Pd Romina Mura. L’esponente democrat ha pubblicato una foto di uno stralcio di un ordine del giorno che ha come primo firmatario il coordinatore della Lega in Sardegna Eugenio Zoffili: “Una fake news del Pd, viva il Carnevale della nostra Sardegna. Il divieto a coprirsi il volto riguarda il burqa”. A qualche ora di distanza intervengono anche due consiglieri regionali della Lega, Andrea Piras e Sara Canu.

Il primo afferma che “La Lega ama le tradizioni sarde e se n’è fatta coraggiosamente portatrice e continuerà a farlo da qua al futuro, per sempre, certa della loro importanza. Una Sardegna senza maschere e tradizioni sarebbe una Sardegna morta, e chi ha sparso veleni in queste ore farebbe bene a tacere. A tutto ciò risponderemo con tanti bacioni e bei sorrisi, perché noi siamo felici di rappresentare questo meraviglioso popolo che è la nostra vita”. La sua collega tra i banchi della Regione, invece, osserva che “dispiace che a travisare un ordine del giorno legato alla sicurezza, relativo al diniego del burqa che copre il volto in determinate occasioni, sia una deputata sarda che mostra una preoccupazione infondata sul fatto che la lega voglia vietare le maschere e gli scialli alle sfilate sarde. Può star serena che le tradizioni locali verranno sempre salvaguardate e valorizzate da chi come noi è legato e ama profondamente il territorio”.

