Cagliari, anziano medico investito in via Alghero vicino alle strisce

Ennesimo incidente a Cagliari, un altro pedone investito in pieno centro. In via Alghero, un anziano medico – stando alle primissime informazioni – è finito sull’asfalto dopo essere stato colpito da una donna alla guida di una Mercedes. Le condizioni dell’uomo, fortunatamente, non sarebbero gravi. Sul posto un’ambulanza del 118 e anche la polizia Municipale.

