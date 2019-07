Rifiuti a Macchiareddu, ma il conto non aumenterà, grazie al Consorzio

Trasporto a carico del Consorzio, ma aumenta la tariffa di conferimento

Il rifiuto secco della provincia di Oristano verrà smaltito nel termovalorizzatore di Macchiareddu (Capoterra), gestito dal Tecnocasic. Lo ha comunicato l’assessorato regionale della Difesa dell’Ambiente al Consorzio Oristanese.

Il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti urbani, infatti, prevede lo smaltimento nell’impianto di Capoterra dei rifiuti non riciclabili prodotti nei bacini della fascia centro meridionale della Sardegna, che comprende anche la Provincia di Oristano.

Per limitare i disservizi in capo ai Comuni per il trasporto del secco residuo a Macchiareddu, il Consorzio Industriale Provinciale Oristanese organizzerà direttamente il trasporto dal proprio impianto fino al termovalorizzatore.

Nel frattempo, il Consorzio, ha incontrato il nuovo assessore regionale della all’Ambiente Gianni Lampis, il quale ha confermato la temporaneità del provvedimento e ha evidenziato l’impossibilità di un intervento finanziario regionale necessario a coprire i maggiori costi di trasporto e smaltimento del rifiuto secco.

“Alla luce di quanto emerso nel corso dei colloqui con l’assessore”, fanno sapere dal Consorzio industriale, “il Consiglio di Amministrazione ha stabilito di fissare la tariffa di smaltimento in misura identica alla tariffa di conferimento presso il termovalorizzatore gestito dalla Società Tecnocasic SpA – pari a € 165,47/tonnellata a fronte della tariffa di € 161,57 attualmente applicata dal Consorzio, tariffa che non remunera in nessun modo i servizi di gestione e trasporto del rifiuto a Macchiareddu che verranno svolti dal Consorzio Industriale”

“Questo”, prosegue il Consorzio, “per evitare ai Comuni/Unioni di Comuni convenzionati, peraltro per un limitato periodo di tempo, le difficoltà amministrative derivanti dal dover organizzare la modifica del servizio di raccolta e smaltimento per conferire il proprio rifiuto secco in un sito fuori ambito e, soprattutto, di dover prevedere una variazione ai bilanci già predisposti per la copertura dei maggiori costi di conferimento e di trasporto per il notevole incremento delle percorrenze dei mezzi conferitori”.

L’esigenza del trasporto del rifiuto secco residuo a Macchiareddu partirà dal 1° agosto e dovrebbe terminare a fine anno, quando è previsto l’avvio dei lavori di revamping del termovalorizzatore.

“Terminati i lavori al termovalorizzatore per i quali si prevede una durata di circa due anni”, aggiunge il direttore del Consorzio, “il conferimento del rifiuto secco residuo a Macchiareddu diventerà una soluzione a regime e occorrerà pertanto individuare delle soluzioni per far fronte al sicuro incremento tariffario”.

Non è stata, invece, ancora individuata una soluzione tecnico-economica percorribile per il trasporto degli ingombranti, che dovranno conseguentemente essere conferiti al Termovalorizzatore direttamente dai Comuni a partire dal 01 agosto 2019.

“È tuttavia importante”, conclude Siddu, “ricordare che l’invio degli ingombranti a termovalorizzazione consente di considerare tale frazione come valorizzabile, frazione che pertanto contribuisce alla percentuale della raccolta differenziata ai fini del calcolo delle premialità”.

Giovedì, 25 luglio 2019

