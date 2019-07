Sorso, fiamme lambiscono centro abitato

(ANSA) - SASSARI, 25 LUG - Un vasto incendio è scoppiato a Sorso, in provincia di Sassari, nella zona del cimitero e sta minacciando anche alcune abitazioni. Sul posto sono subito giunte due squadre dei Vigili del fuoco, arrivate da Sassari, gli uomini del Corpo forestale e della Protezione civile, impegnati ad impedire che le fiamme raggiungano le numerose case della zona.

Intanto nuovo bollettino di previsione di pericolo incendio, diramato dalla direzione generale della Protezione Civile della Sardegna che ha confermato anche per venerdì 26 luglio, il bollino arancione per buona parte del territorio isolano, dal Sulcis al Campidano di Cagliari, dall'Oristanese al Nuorese, sino alla Gallura. Massima allerta per la macchina regionale antincendio e in particolare per i Canadair e gli 11 elicotteri della flotta regionale.