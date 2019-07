Torna il carnevale estivo di Samugheo: anche un gruppo dal Messico e dal Trentino

Al centro Sardegna, nella regione storica del Mandrolisai, Samugheo è ancora protagonista con una serata all’insegna delle tradizioni: “Tessingiu”, la Mostra dell’Artigianato Sardo, canti Polifonici e l’appuntamento estivo con “Maschere della Sardegna 2019”.

Sabato prossimo 27 luglio, si comincia alle 17, con la visita guidata alla Mostra dell’Artigianato, nei locali dell’Ex Cantina Sociale. Alle 19 il concerto al Museo Unico Regionale dell’Arte Tessile Sarda, con “Pomeriggi Musicali” a cura del Coro Polifonico e del Coro Armonie di Samugheo.

La serata entra nel vivo alle 21, con la vestizione dei gruppi in maschera, nella zona del parco giochi. A seguire, alle 22, la sfilata delle maschere, che percorrerà Via S. Croce e Via V. Emanuele, per concludersi in Piazza Sedda. Alle 23 i balli in piazza Repubblica con Silvano Fadda, Carlo Crisponi e Giovanni Demelas.

A sfilare i Trombettieri e Tamburini della Proloco di Oristano, i Boes e Merdules Bezzos di Ottana, S’Urtzu e Sos Bardianos di Ulatirso, Sos Tumbarinos di Gavoi, S’Ainu Orriadore di Scano Montiferru, Mamutzones Antigos di Samugheo, Su Carru e Santu Minchilleo e Su Tragacorgios. Novità di quest’anno il gruppo Nahui-Ollin dal Messico e il Gruppo Krampus Alfagor Tuilf di Merano.

“L’obiettivo della manifestazione, e del Gruppo Mamutzones Antigos di Samugheo”, spiega Tatti Francesco, a capo del gruppo, “è quello di rafforzare sempre di più la nostra maschera e dare più visibilità all’artigianato e ai prodotti locali”.

Giovedì, 25 luglio 2019

